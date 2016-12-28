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Düşen uçağındaki son çığlık: Kaptan düşüyoruz

  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 10:39
Düşen Rus uçağındaki son çığlık: Kaptan düşüyoruz
Düşen Rus uçağındaki son çığlık: Kaptan düşüyoruz

Karadeniz’e düşen Savunma Bakanlığı'na bağlı Tu-154 tipi uçağa ait karakutudaki ilk veriler medyaya yansıdı. Kokpit konuşmalarında son saniyede pilot ile yardımcısı arasında neler olduğunun anlaşılamamasından kaynaklanan bir şaşkınlık ve panik ifadeleri dikkat çekti.

Turk.com'un haberine göre; Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Soçi'den getirilen Tu-154'e ait karakutudaki verileri inceleme çalışmaları Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nde sürüyor. İlk analiz, uçağın olası düşme sebepleri listesini daraltma fırsatını veriyor" dendi.

Diğer yandan Life.Ru sitesi kendi kaynaklarına dayanarak karakutudaki konuşmalardan son bölümleri yayınladı. Buna göre düşmeden önce kaydedilen son konuşmalar şöyle:

- Hız 300... (Anlaşılmıyor)

- (Anlaşılmıyor)

- Rafı aldım kaptan. (Teknik bir terim kullanılıyor, anlaşılmıyor)

- Eyvah, vay canına!

(Güçlü bir sinyal duyuluyor)

- Kanatçıklar, bu da ne!! (burada kaptan Rusça küfrediyor)

- Yükseklikölçer!

- Bize... (Anlaşılmıyor)

(Anlaşılmıyor)

- Kaptan, düşüyoruz!

(Kaydın sonu)

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