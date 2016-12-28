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'da ! 'den hissedildi

DHA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 03:11 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 04:04
Romanya'da deprem! Kırklareli'den hissedildi
Romanya'da deprem! Kırklareli'den hissedildi

'nın Buzau kentinde 5.6 büyüklüğünde meydana geldi.

'nın Buzau kentinde Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 7.6 km derinliğinde meydana gelen deprem 'dan ve 'den de hissedildi.

Buzau'da gece saat 02.20 sıralarında Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bulgaristan ve Kırklareli'nden de hissedildiği bildirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin Kırklareli'nin Kofçaz İlçesi'nin Ahlatlı Köyü olduğunu açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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