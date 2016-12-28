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: Filipinler'de boks maçı sırasında patlama

  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 23:43
Son dakika: Filipinler'de boks maçı sırasında patlama
Son dakika: Filipinler'de boks maçı sırasında patlama

Festival kapsamında düzenlenen boks maçında el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda 23 kişi yaralandı

Filipinler'de her yıl kutlanan Roman Katolik Festivali kapsamında düzenlenen boks maçı sırasında meydana gelen patlamada, 23 kişi yaralandı.

Ordu sözcüsü Cherry Junia, yaptığı açıklamada, Leyte Adası'nda düzenlenen boks maçında el yapımı bir bombanın cep telefonuyla patlatılması sonucu maçı izleyen 23 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Başkent Manila'nın 610 kilometre güneydoğusunda yer alan Leyte Adası'nda komünist gerillaların varlığı biliniyor.

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