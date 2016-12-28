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: Şam'daki Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti

  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 19:13 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 19:20
Son dakika: Şam'daki Rusya Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Son dakika: Şam'daki Rusya Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti

Şam'da bulunan Büyükelçiliği'ne havan topu mermisi isabet etti. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Rusya Büyükelçiliği'ne 2 havan topu mermisi isabet etti.

RUS DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Suriye'nin başkenti Şam'daki Rus Büyükelçiliği havan topu saldırısına uğradı. Havan topu mermileri büyükelçilik binasının yakınına ve bahçesine düştü. Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Saldırı, ülkedeki barış anlaşmasını sabote etmek için yapılmış bir provokasyondur" denildi.

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