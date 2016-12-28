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'da paniği

DHA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 03:08 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 03:09
Trump Tower'da şüpheli paket paniği
Trump Tower'da şüpheli paket paniği

'a ait olan ve şehrinde üzerinde bulunan 'da tedirginlik yarattı.

ABD'nin seçilmiş başkanı 'a ait olan ve şehrinde üzerinde bulunan 'da tedirginlik yarattı. Boşaltılan binada şüpheli paket üzerinde yapılan incelemeler sonrası paketten çocuk oyuncakları çıktı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan işadamı Donald Trump'ın seçim ofisi ve konut olarak kullandığı 5. Cadde'deki Trump Tower'da şüpheli paket paniği yaşandı. Güvenlik güçlerini alarma geçiren şüpheli paket nedeniyle, tüm çalışanlar ve alış veriş için Trump Tower'da bulunan kişiler binadan çıkartıldı. Büyük bir panik yaşanmasına neden olan şüpheli paketten çocuk oyuncakları çıkması üzerine durum normale döndü.

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