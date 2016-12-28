“Türkiye ile Suriye’de ateşkes için çalışacağız”

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara ile Moskova’nın Suriye’nin tamamında geçerli olacak ateşkesin sağlanması için harekete geçilmesinde anlaştığını açıkladı

Türkiye ile Rusya öncülüğünde başlatılan ve ilk adım olarak Halep'ten on binlerce sivilin tahliye edildiği diplomatik girişimler yeni gelişmelerle sürüyor. Rus RIA Novosti ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rus yetkililer, Suriyeli muhaliflerle görüştü. Haberde görüşmenin Ankara'da gerçekleştirildiği kaydedildi. Masada ise Suriye'de uygulanmak istenen ateşkes ve ayrıca Kazakistan yönetiminin daveti üzerine Astana'da yapılacak görüşmenin hazırlığı olduğu belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rus yetkililerin Suriyeli muhaliflerle görüştüğünü doğruladı, ancak müzakerelerin nerede yapıldığı konusunda herhangi bir detay vermedi. Moskova'nın Suriye'de çözüme yönelik konularda Ankara ve Tahran ile işbirliğini artıracağını söyleyen Lavrov, "Suriye'nin üniter devlet olarak kalması yönünde umut var mı?" sorusuna ise "Devlet düzeni gibi belirli sorunlara Suriye halkı yanıt bulacak. Bizler, Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünü korunmasından yanayız" yanıtını verdi.



TELEFON TRAFİĞİ

Öte yandan Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Bakanlar Suriye'deki durum hakkında fikir alışverişi yapmaya devam etti. Askeri eylemlerin durdurulması, muhalif grupların terör örgütlerinden ayrılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin siyasi çözüm süreci kararına uygun şekilde Astana'da yapılacak görüşmenin hazırlığı için pratik adımların onaylanma sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasının öneminin altı çizildi" açıklaması yapıldı. Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları 20 Aralık'ta Moskova'daki görüşmenin sonucunda Şam rejimi ve muhalifler arasında varılacak ateşkes anlaşmasının garantörü olmaya hazır olduklarını duyurmuştu.