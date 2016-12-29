Almanlardan büyük övgü

Almanya'da yayın yapan Die Tageszeitung gazetesi yazarlarından Jürgen Gottschlich Türkiye'deki büyük projeleri ele alan bir yazı kaleme aldı

Türkiye son 15 yılda hayata geçirdiği çok sayıda mega projesi ile yerli yabancı bir çok araştırmacının dikkatini çekmeyi başardı.

Bunun son örneği Almanya'da yayın yapan Die Tageszeitung gazetesi yazarlarından Jürgen Gottschlich'in, İstanbul odaklı Türkiye'deki projeleri araştırıp, ne denli büyük ve yararlı olduklarını gözler önüne seren bir yazı yayımladı.

Her ne kadar Türkiye'de belli bir kesim sırf muhalefet olup iktidarı yıpratma gayreti ile dünyada sayılı örnekleri bulunan bu projelere karşı çıksa da, dışarıdan ülkemizi gözlemleyen kaynaklara bakıldığında bile, söz konusu hayırcı kesimin safsatalarının içi boş olduğu apaçık ortada.

İşte o araştırma yazısının belli başlı kısımları;

Bu çok eski bir hayaldi. Boğaz'ın altından geçen ilk raylı hattın çizimleri 1860 yılına, reformcu Sultan I. Abdülmecit dönemine kadar gidiyor. Buna rağmen bu hayalin gerçekleşmesi 100 yıldan fazla sürdü. Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda metroya binilip dört dakika sonra Asya Yakası'nda inilebiliyor. Ekim 2013'te Marmaray hattıyla birlikte şimdi İstanbul demir yolu trafiğinin omurgasını oluşturan bir uzak yol tren ve metro hattı açıldı. Bugün Atatürk Havalimanı'na iniş yapanlar, şehrin merkezine ulaşmak için artık saatler boyunca otobüs veya taksiyle şehir otoyolunun yoğun trafiğinde beklemek zorunda kalmıyor.

HEDEFLENEN ORANIN YARISINA 15 YILDA ULAŞILDI

60'lı yılların ortasında 1,5 milyon olan nüfusun hızla artarak 2015'te 15 milyona yükselmesi, şehrin trafik altyapısının içler acısı bir şekilde aksamasına yol açmıştı. Siyaset ilk etapta sadece yolların geliştirilmesi ve kamu trafiğinin otobüslerle yapılmasından medet umarken milenyumla birlikte nihayet tutarlı bir düşünce değişikliği benimsendi. Şehir idaresi ve Ankara'daki hükûmet kendileri için hırslı bir hedef belirlediler: Kamu ulaşımının o dönemler yüzde üçünü karşılayan demir yollarının ilerleyen yıllarda yüzde 30'unu karşılaması hedeflenmişti. Gerçekten de Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) hükûmeti ve onun İstanbul'u yöneten uzantısı bu sözlerini tuttular. Milyarlar tutarında yatırım yapılarak İstanbul trafiği baştan aşağı değiştirildi. Hedeflenen yüzde 30'un yaklaşık yarısına sadece 15 yıl içinde ulaşıldı.

ALMANYA TASAVVUR BİLE EDEMEZ

Mevcut banliyö, tramvay ve metro hatları birbirine bağlandı ve raylı sistem birbirine uyumlu hâle getirilip standartlaştırıldı. Dolum yapılabilen İstanbulkart ile bütün kamu araçları rahatça kullanılabiliyor. Öte yandan bu kartın fiyatı benzerleriyle kıyaslandığında hayli uygun. Bugün şehrin batısındaki havaalanından metroyla neredeyse 100 kilometre mesafedeki şehrin doğusuna yani Asya Yakası'na gidilebiliyor. Bunlara her yıl yeni hatlar ekleniyor. Almanya'nın tasavvur edemeyeceği bir süratle yeni hatlar açılıyor.