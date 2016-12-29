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ARKADAŞINA GÖNDER Arjantin Devlet Başkanına taşlı saldırı!
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na taşlı saldırı!

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 01:35
Arjantin Devlet Başkanına taşlı saldırı!
Arjantin Devlet Başkanına taşlı saldırı!

'de bir grup protestocu, 'nin içinde bulunduğu araca taşlarla saldırdı.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 10 kişiden oluşan bir grup protestocunun, bir açılış törenine katılmak üzere ülkenin güneyindeki turistik Villa Traful bölgesine seyahat eden Macri'nin aracına taşlarla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada Macri'nin, saldırıda yara almadığı, makam aracının iki camının kırıldığı ifade edildi.

Protestocuların kimliği açıklanmazken, saldırının ardından Macri'nin programına devam ettiği bildirildi.

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