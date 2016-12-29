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'dan 'a ağır darbe

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 18:33
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe

'a sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliği kayıp vererek geri çekildi, çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker kayboldu

ordusu, ordusunun keşif birliklerinin sızma girişimini engelledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdan sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliğinin pusuya düşürüldüğü bildirildi.

Çıkan çatışmada Ermeni birliklerin kayıp vererek geri çekildiği, Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduğu belirtildi.

Kayıp askerin aranması için çalışmaların devam ettiği, Ermenistan'ın provokasyonlara devam etmesi durumunda daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

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