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lideri , Rakka’da öldürüldü

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 21:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 21:25
DEAŞ lideri Ebu Candal, Rakka’da öldürüldü
DEAŞ lideri Ebu Candal, Rakka’da öldürüldü

öncülüğündeki karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince, sözde DEAŞ'ın liderlerinden 'ın Suriye'deki Tabka Barajı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince sözde DEAŞ'ın Rakka'daki liderlerinden el-Kuveyti'nin Suriye'deki Tabka Barajı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürdüğünü duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Ebu Candal'ın 26 Aralık'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, DEAŞ'ın Savaş Konseyi'nin eski üyelerinden Ebu Candal'ın Tabka bölgesinde görevlendirilmeden önce Palmira'nın geri alınmasında rol oynadığını belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ebu Candal, Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı intihar araçları, güçlendirilmiş el yapımı patlayıcılar ve kimyasal silahların kullanımında rol aldı. DEAŞ'ın terör saldırıları planlayıcıları ve Savaş Konseyi üyeleri ile ilişkisi bulunduğundan dolayı, Ebu Candal'ın ölümü DEAŞ'ın Rakka'yı savunma ve batıya karşı dışarıda operasyon yapma kabiliyetini geriletecektir."

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