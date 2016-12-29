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’i yağmalıyor”

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016
“Esad Halep’i yağmalıyor”
“Esad Halep’i yağmalıyor”

yönetimine bağlı ordu ve milis kuvvetleri, Türkiye'nin girişimiyle sağlanan ateşkes sayesinde tahliye edilebilen 'in doğusundaki mahallelerde yağmaya başladı. Şam rejimi ve destekçilerinin, aralarında Sahor ve Beydin gibi mahallelerin de bulunduğu 8 mahalleyi yağmaladığı, terör örgütü PKK'nın kolu olan PYD'nin ise Türkmen mahallelerinde nüfus yapısını değiştirme operasyonları yürüttüğü belirtildi. Sosyal medyaya da yansıyan yağma görüntüleri sert tepki çekti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Şam Büyükelçiliği'ne dün gün içinde iki kez havan topuyla saldırıda bulunulduğu bildirildi.

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