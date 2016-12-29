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İşte 'de e katılan !

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 18:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 18:59
İşte Suriye'de ateşkese katılan muhalif gruplar!
İşte Suriye'de ateşkese katılan muhalif gruplar!

, 'de ve Rusya'nın garantörlüğünde gece yarısı başlayacak e katılan ın isimlerini açıkladı.

, e katılan ın listesini yayınladı

Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ateşkes anlaşmasına 'nin merkez ve kuzey bölgelerinde önemli ölçüde bölgenin kontrolünü elinde bulunduran 7 grubun dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada muhalif grupların isimleri, Feyleke'ş Şam, Ahraru'ş Şam, Ceyşü'l İslam, Sukuru'ş Şam, Ceyşü'l Mücahidin, Ceyş İdlib, Şam Cephesi şeklinde sıralandı.

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