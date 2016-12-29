Nazi roketi 72 yıl sonra New York’u vuracak!

Alman roket bilimci Von Braun’un II. Dünya Savaşı’nda Naziler için tasarlayıp 1944’te fırlattığı V-3 roketinin bugünlerde New York’a düşebileceği iddia edildi

ABD merkezli "World News Daily Report" adlı internet sitesinin yayımladığı habere göre; Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1944'te Nazi Almanyası tarafından fırlatılan bir roketin önümüzdeki günlerde ABD sınırlarında bir bölgeye düşeceği uyarısında bulundu. Habere göre NASA'dan Charlie Bolden, Nazi Almanyası tarafından geliştirilen deneysel roketlerden biri olan V-3'ün, dünyanın yörüngesinde saptandığını söyledi. Önümüzdeki günlerde atmosferden giriş yapacağı tahmin edilen V-3'ün dikkatle takip edildiğini kaydeden Bolden "Roket muhtemelen ABD'nin orta batısında bir yere düşecek" ifadelerini kullandı. Bolden "NASA ve ABD hava kuvvetleri, herhangi bir tahliye yapılıp yapılmaması konusunda halkı aydınlatacaktır" dedi. Site, V-3 roketlerinin, Almanya tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'yı vurmak için ünlü Alman bilim insanı Wernher von Braun tarafından geliştirilen V-2 roketinin bir üst versiyonu olduğunu ve 21 ton patlayıcı barındırdığını öne sürdü.