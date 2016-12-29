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: Esed ve muhalifler arasında 3 belgeli ateşkes imzalandı

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 14:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 14:36
Putin: Esed ve muhalifler arasında 3 belgeli ateşkes imzalandı
Putin: Esed ve muhalifler arasında 3 belgeli ateşkes imzalandı

Türkiye ile barış müzakerelerini yürüten Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıkladı.

Türkiye ve İran ile birlikte barış görüşmelerini sürdüren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen , Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti. Putin, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

Ayrıca Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu da ateşkesin bu geceden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

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