Putin: Esed ve muhalifler arasında 3 belgeli ateşkes imzalandı

Türkiye ile barış müzakerelerini yürüten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıkladı.

Türkiye ve İran ile birlikte barış görüşmelerini sürdüren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti. Putin, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

Ayrıca Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu da ateşkesin bu geceden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.