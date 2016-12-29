Rus korosunu kanat arızası yok etmiş

Rusya’dan Suriye’ye gitmek üzereyken pazar günü Karadeniz’e çakılan uçağın düşüş nedeni belli oldu. 92 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasından hemen önce mürettebat kanatlardaki sorunlardan bahsetmiş

Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan ve Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Karadeniz'e düşen uçaktaki son kokpit konuşmaları gün yüzüne çıktı. Life News sitesinin konuyla ilgili soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde pazar günü yaşanan facianın ardından bulunan kara kutulardaki görüşmeleri yayımladı. Rus Sputnik haber ajansının verdiği göre 92 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan önce mürettebatın son sözleri şöyle oldu:

Hız 300... (Duyulmuyor)

......(Duyulmuyor)

Yerimi aldım, kaptan.

......(Duyulmuyor)

Ah, neler oluyor! (Keskin bir sinyal sesi duyuluyor)

Kanatlar, lanet olsun, hay aksi! Yükseklikölçer!

Biz... (Duyulmuyor) (Yere tehlikeli yakınlık bildiren sinyal sesi)

Duyulmuyor)

Kaptan, düşüyoruz!

Söz konusu ses kaydı Rus resmi makamlarınca doğrulanmadı. Ancak Rusya basınına göre kayıtlar, uçağın flaplardaki bir sorundan düşmüş olabileceği çıkarımına yol açtı. Life News sitesine konuşan havacılık uzmanı Viktor Zabolotskiy de, flaplardan kaynaklanan sorunların, pilotun havadayken uçağın kontrolünü sağlayamamasına neden olabileceğini belirtti. Rusya basını uçağın düşüş nedenleri arasında kanatlardaki sorunun dışında ayrıca yakıt sistemindeki bir arıza, pilotaj hatası ya da motora kaçan yabancı bir cisimden kaynaklanmış olabileceğini yazdı.



Karakutular bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyan ve Karadeniz'e düşen Tu-154 uçağının ikinci karakutusunun da bulunduğunu duyurdu. Uçağa ait ikinci karakutu dalgıçlar tarafından tespit edildi. Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.