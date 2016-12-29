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ya'dan 'ye sert uyarı: Düşmanca adım atarsanız cevabını alırsınız!

DHA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 01:36
Rusya'dan ABD'ye sert uyarı: Düşmanca adım atarsanız cevabını alırsınız!
Rusya'dan ABD'ye sert uyarı: Düşmanca adım atarsanız cevabını alırsınız!

ya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Departmanı, 'nın lerini 'hack'leyerek manipüle ettiği iddiası üzerinden uygulanması durumunda, "'un düşmanca adımlarına yanıt vereceklerini" bildirdi.

'nin, ülkedeki lere ya'nın müdahale etmesi sebebiyle uygulayabileceğini bildirmesi üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin mevcut yönetiminin 6 ay önce bu yalan haberi kendine uygun adayın başkan seçilmesi için başlattığı, şimdi ise kendi çöküşüne bahane aradığı" ifadelerini kullandı. Bakanlık ayrıca, Barack Obama yönetiminin görevden ayrılmadan önce Rusya ile ilişkiler adına kötü şeyler yapmaya çalıştığını belirtti.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi: "Rusya'yı bir kez daha yaptırımları genişletmekle korkutuyorlar. gerçekten yeni düşmanca adımlar atarsa, cevabını alırlar."

ABD Başkanı Obama, seçimlerin dijital kayıtlarına yapılan siber saldırının kaynağının bulunması adına daha önce ülkesinin istihbarat servislerine talimat vermişti.

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