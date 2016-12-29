Son dakika: ABD Rus diplomatların ülkeyi tert etmesini istedi!

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.



İKİ YERLEŞKENİN BOŞALTILMASINI İSTEDİLER

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılmasını istedi.

ABD İSİMLERİ AÇIKLADI

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddialarıyla" ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını ilk kez açıkladı.