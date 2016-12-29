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: Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 21:10 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 21:55
Son dakika: Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü
Son dakika: Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Terter bölgesinde, Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracının özel yöntemle düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlık, bu sabah da sınırdan sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliğinin pusuya düşürüldüğünü duyurmuştu.

Çıkan çatışmada Ermeni birliklerin kayıp vererek geri çekildiği, Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduğu belirtilmişti.

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