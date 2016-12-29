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: 'nın Büyükelçiliği'ne !

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 21:29 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 21:38
SON DAKİKA: Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne saldırı!
SON DAKİKA: Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne saldırı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Büyükelçiliğine havan topu mermisi atıldığını bildirdi.

Zaharova yaptığı açıklamada, 'da silahlı grupların kontrolünde bulunan bölgeden öğleden sonra gelen bir havan topu mermisinin te bulunan konsolosluk bölümünün girişine yakın bir yere düştüğünü belirtti.

Meydana gelen patlamadan dolayı can kaybı ve yaralanan kimse olmadığını kaydeden Zaharova, büyükelçilikte sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Bu nın, aşırıcıların 'de ateşkesi bozmaya yönelik girişimi olduğunu ve bunun engellenmesi gerektiğini ifade eden Zaharova, "'nın diplomatik misyonuna yapılan bu saldırı kabul edilemez ve kararlı bir şekilde kınanmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün de Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine gün içinde iki kez havan topuyla saldırıda bulunulduğunu bildirmişti.

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