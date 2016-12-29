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'nin kuzeyinde la saldırı!

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 20:13
Suriye'nin kuzeyinde bomba yüklü araçla saldırı!
Suriye'nin kuzeyinde bomba yüklü araçla saldırı!

'nin kuzeyindeki Azez ilinin Soran beldesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Halep'in kuzeyindeki Soran'daki sivil savunma yetkilisi Ömer Mayir, bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtti. Patlamada 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktaran Mayir, olayda çok sayıda ev ve araçta maddi hasar meydana geldiğini, bazı araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Özgür Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Soran beldesini 16 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'tan almıştı.

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