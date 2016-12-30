Suriye’de ateşkes

Türkiye’nin de yoğun girişimleri sonucu, Şam rejimi ile muhalifler ateşkes için anlaştı. Ateşkeste, Türkiye ve Rusya garantör ülke... BM Güvenlik Konseyi’nce terör örgütü sayılan gruplar ise anlaşmanın dışında tutuldu

Türkiye ve Rusya, Suriye'de 5 yıldır devam eden iç savaşı sona erdirecek tarihi mutabakata vardı. İki ülkenin garantörlüğünde Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, dün gece saat 00.00 itibariyle (TSİ 01.00) yürürlüğe girdi. Taraflar silahlı saldırıları durdurmayı ve bölgelerini birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etti



TÜRKİYE VE RUSYA GARANTÖR

Türkiye'nin uzun zamandır yürüttüğü diplomatik çalışma meyvesini verdi. Dışişleri Bakanlığı tarihi anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. DEAŞ, PYD-YPG gibi terörist gruplar ise bu mutabakatın dışında bırakıldı.



REJİM ORDUSU DA DUYURDU

Türkiye ve Rusya'nın garantör sıfatıyla destek verdikleri anlaşma çerçevesinde taraflar, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etti. Esad rejimi ordusu da ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

ERDOĞAN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Bakanlık açıklamasında sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin ateşkesin idamesi için gerekli desteği sağlamasının önemine işaret edilerek, "Ülkemiz, Suriye'de ateşkesin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır" denildi.

Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. İki liderin girişimleriyle ateşkes ve müzakere sürecinin başlaması için önemli bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. 2 lider Suriye'de sağlanan ateşkesi ve Astana sürecini ele aldı. Görüşmenin bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız'ın talimatı ve takibiyle yoğun diplomatik çaba içine girmiştir. Türkiye bunu Suriye ihtilafında önemli bir adım olarak görmektedir. Düzenleme, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır" açıklamasında bulundu.