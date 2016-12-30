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'nin oyununu bozdu

  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 00:04
Trump ABD'nin oyununu bozdu
Trump ABD'nin oyununu bozdu

'nin 45. Başkanı Donald , 'in ABD'li diplomatlara yaptırım kararı almayacağını duyurmasının ardından açıklama yaptı

'nin 45. Başkanı Donald , ABD ve Rusya arasındaki diplomat krizi hakkındaki ilk tepkisini verdi.

ABD Başkanı Barack Obama, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken iki Rus temsilciği için kapatma kararı verilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı , "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.

"PUTİN'İN ÇOK AKILLI OLDUĞUNU HEP BİLİYORDUM"

Putin'in bu hamlesinin ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, "Harika bir hareket. Onun (Putin) çok akıllı olduğunu hep biliyordum" ifadelerini kullandı.

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