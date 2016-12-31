Ateşkes dünyada yankı uyandırdı

Suriye’de, Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde başlayan ateşkes küçük ihlallere rağmen sürüyor. Dünya basınının geniş yer verdiği bu gelişme, “Batı’yı masa dışına iten uzlaşı” şeklinde yorumlandı

Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle Suriye'de varılan ateşkes anlaşması önceki gece yarısı devreye girerken, yerel ihlaller haricinde ateşkes sürüyor. Ankara ve Moskova'nın garantörlüğünde, Şam rejiminin ve sahadaki önemli muhalif grupların dahil edildiği anlaşmanın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de konuyla alakalı toplanma kararı aldı. Dünyanın çözüm bulamadığı Suriye savaşında, politik çözüm aşamasına gelinmesi dünya basınında yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ateşkes açıklaması!

New York Times (ABD): Ateşkes, altı yıl süren ve yüz binlerce kişinin yaşamına mal olan çatışmada önemli bir dönüm noktası olabilir.

Guardian (İngiltere): Putin ve Erdoğan, çatışmaların durmasını sağladı. ABD dışlandı.

Le Figaro (Fransa): Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğündeki ateşkes, birkaç ihlale rağmen sürüyor.

El Cezire (Katar): Ateşkes etkisini gösterdi. Çatışmalar durdu.

Hindu Times (Hindistan): Rusya ile Türkiye'nin daha önce Halep'te uyguladıkları ateşkes bu kez bütün Suriye için devreye sokuldu.

Times of Israel (İsrail): Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla varılan ve yeni yılın sürprizi sayılan ateşkese bütün gruplar uyuyor.

Euronews (AB): Ateşkeste aşırı gruplar yok. Rusya ve Türkiye'nin öncülük ettiği ateşkes anlaşması DEAŞ ve El Nusra gibi aşırı grupları dışarıda bıraktı. Diğer bütün örgütler ateşkese sadık kalacak.

Russia Today (Rusya): Ateşkes büyük planın ilk adımı. Ateşkese İran'dan da destek var. Bu ateşkes Suriye'deki kapsamlı barış planının ilk aşamasını temsil ediyor.

DW ( Almanya): Siyasi müzakerelerin önü açıldı Ateşkesten sonra gözler Kazakistan'ın başkenti Astana'daki siyasi müzakerelere çevrildi.



PUTİN'DEN YENİ YIL MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir yeni yıl mesajı gönderdi. Putin,"Bölgesel ve uluslararası sorunları, iki ülke halklarının yararına, Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde çözmek için aktif işbirliğinin sürdürüleceğinden eminim" dedi.