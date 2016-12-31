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a girdi!

AA
  • Giriş Tarihi: 31.12.2016 18:27
Avustralya yeni yıla girdi!
Avustralya yeni yıla girdi!

Dünya’nın a ilk giren kıtası olan ’da 2017 yılı, Sydney ve Melbourne kentlerinde düzenlenen görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Dünya'nın a ilk giren kıtası olan 'da 2017 yılı, Sydney ve Melbourne kentlerinde düzenlenen görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Sydney ve Melbourne'daki havai fişek gösterilerini yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izlerken, yılbaşı kutlamalarının sembolü haline gelen Sidney Limanı'ndaki gösterileri çok sayıda ülke televizyonu canlı yayınladı.

12 DAKİKADA 7 TON HAVAİ FİŞEK FIRLATILDI

Harbour Bridge ve Sydney Opera House üzerinden fırlatılan ve 12 dakika süren havi fişek gösterilerini yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin yerinde izlediği belirtildi. Hava, deniz ve karadan 2 bin polisin güvenliği sağladığı gösterilerde 7 ton havai fişek fırlatıldığı açıklandı.

Melbourne'da 17 noktadan 10 ton havai fişek gökyüzünü aydınlattı.

Avustralya'nın ikinci büyük kenti Melbourne'da da yılbaşı kutlamaları renkli gösterilere sahne oldu.

Kent merkezini ikiye ayıran Yarra Nehri çevresindeki 17 noktadan 10 dakikada fırlatılan 10 ton havai fişek, renkli görüntüler oluşturdu.

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