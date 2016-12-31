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İran’da mezarlıklar evsizlerin evi oldu

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 31.12.2016
İran’da mezarlıklar evsizlerin evi oldu
İran’da mezarlıklar evsizlerin evi oldu

İran'da yayım yapan Şehrvend gazetesi, ülkedeki yoksulluğu çok çarpıcı bir örnekle gözler önüne serdi. Gazete, başkent Tahran'daki Nasirabad mezarlığındaki boş mezarlarda kalan evsizlerin dramını anlattı. Ödüllü yönetmen Asgar Ferhadi haber üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye bir mektup yazarak "Yoksulluğun sillesiyle yüzleri kızarmış onurlu insanların durumunu görmek için fark ettirmeden halkın için karışın" çağrısında bulundu. Ruhani de cevap olarak, "Yoksulluk nedeniyle karton kulübelerde ve köprü altlarında yaşayanları duymuştuk ancak kabirlerde yaşayanları bilmiyorduk. Utanç duydum ve boğazım düğümlendi" dedi.

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