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'da de kanlı !

AA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 18:32
Brezilya'da hapishanede kanlı ayaklanma!
Brezilya'da hapishanede kanlı ayaklanma!

'da ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletinde yaşanan sında 50'den fazla hükümlünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal haber portalı G1'in valilik kaynaklarına dayandırarak yaptığı habere göre, Anisio Jobim Cezaevinde çıkan da en az 50 hükümlü hayatını kaybetti, çok sayıda mahkum da kargaşadan faydalanarak firar etti.

Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada da cezaevinde pazar günü öğleden sonra başlayan ayaklanmanın ancak sabah saatlerinde kontrol altına alınabildiği kaydedildi.

Onlarca can kaybının olduğunun ifade edildiği açıklamada, ölü sayısına ilişkin kesin sayı verilmedi.

leri, iki büyük suç çetesi arasında çıkan çatışmalar sonucu geçtiğimiz ekim ayında bir dizi ayaklanmaya sahne olmuştu.

Son çıkan ayaklanmaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

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