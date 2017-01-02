X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Fransa'da yılbaşı gecesi 650 araç kundaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Fransa'da yılbaşı gecesi 650 araç kundaklandı

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 21:01
Fransa'da yılbaşı gecesi 650 araç kundaklandı
Fransa'da yılbaşı gecesi 650 araç kundaklandı

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yılbaşı gecesi ülke genelinde 650 araç ateşe verildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yılbaşında ülke genelinde kundaklanan araç sayısı bu eylemlerin ne kadar kabul edilemez olursa olsun devam ettiğini gösteriyor. Ülkede 650 araç kundaklandı" ifadeleri kullanıldı.

100 BİN AŞKIN POLİS GÖREV YAPTI

Geçen yıl da 602 aracın kundaklandığı belirtilen açıklamada yine de ülkede araç kundaklama olaylarının son 5 yılda yüzde 20 azaldığı kaydedildi. Açıklamaya göre 100 bini aşkın polisin görev yaptığı yılbaşı gecesinde büyük bir olay da yaşanmazken 454 kişi gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.