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İngilizlerden aşağılık haber

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 01:47
İngilizlerden aşağılık haber
İngilizlerden aşağılık haber

İngiltere merkezli ünlü yayın kuruluşu, adeta bir koruma içgüdüsüyle terör örgütü 'nın sözcülüğüne soyunmuş durumda.

İngiliz devlet kanalı misyonunu yerine getirdi, 'yı aklama çabası içine girdi. Asker polis, sivil demeden kanlı eylemleriyle katleden PKK'nın sözde Kandil sorumlusu Murat 'ın açıklamalarını canlı yayından verip, yetmezmiş gibi haberi adeta sahiplenme edasıyla "Kürt güçlerin Reina saldırısıyla ilgisi yoktur" başlığı verdi. BBC'nin PKK'yı koruyup adını bu olaydan uzak tutma çabası dikkat çekti.

BBC, PKK'ı aklama haberini işte böyle verdi:

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