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Kral Selman İstanbul'daki saldırıyı kınadı

AA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 16:28
Kral Selman İstanbul'daki saldırıyı kınadı
Kral Selman İstanbul'daki saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan Kralı Selman, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "Suudi Arabistan, Türkiye'nin istikrar ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik her türlü çabaya karşı Türkiye ve kardeş Türk halkının yanındadır." ifadelerine yer verdi.

Mesajında "Bu korkakça terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanan Kral Selman, saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tüm Türk milletine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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