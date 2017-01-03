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Eski ı , 'yi 'de istemiyor!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 19:37 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 19:51
Eski Fransa Başbakanı Valls, Türkiye'yi AB'de istemiyor!
Eski Fransa Başbakanı Valls, Türkiye'yi AB'de istemiyor!

'da cumhurbaşkan aday adayı Manuel , seçim programını açıkladı. Özellikle konusunda çeşitli reformların yer aldığı programda, 'nin AB üyeliğine ise karşı çıkılıyor

Eski ı, yeni cumhurbaşkanı aday adayı Manuel , seçim programını kamuoyuna duyurdu.

"Güçlü bir cumhuriyet, adil bir Fransa" başlıklı 50 sayfalık programda, 'ye ilişkin çeşitli reformlar yer alıyor.

Reformlar içerisinde 'nin AB üyeliğine de değinen Valls, programının basın toplasında, Türkiye'yi AB'nin içinde istemediklerini söyledi.

Valls, "Türkiye büyük bir ülke ve dostumuz ancak AB'ye girecek kapasitede değil" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında başbakanlık görevinden istifa ederek cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu duyuran Valls'in, sol kanatta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminden başarıyla çıkacağı tahmin ediliyor.

Sol kanadın içindeki 7 aday arasında eski ekonomi bakanı Emmanuel Macron, eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg, eski Eğitim Bakanı Vincent Peillon yer alıyor.

Aday adayı belirleme seçimlerinin ilk turu 22 Ocak'ta, ikinci turu ise 29 Ocak'ta yapılacak.

Merkez sağın aday adayı belirleme seçimleri de kasım ayında yapılmış ve sandıktan muhafazakar aday François Fillon çıkmıştı.

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