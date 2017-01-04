Akrabalarım DEAŞ’a katıldı

Sıradışı açıklamalarıyla dünya basınının gündeminden düşmeyen Duterte, “Akrabalarımdan ayrılıkçı Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi üyeleri var ve birkaçı da DEAŞ’a katıldı. Onlarla mücadele edeceğim” dedi

Açıklamaları ve uyuşturucuya karşı mücadelede kullandığı yöntemler yüzünden hem çok eleştirilen hem de dünya gündeminden düşmeyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu kez de "Terör örgütü DEAŞ'a katılan akrabalarım var" sözleriyle dikkat çekti. Filipinler merkezli haber sitesi Rappler'ın Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa'ya röportaj veren Duterte, ülkesindeki birçok farklı terör eyleminin arkasında DEAŞ'ın bulunduğunu söyledi ve "Görünen o ki DEAŞ her yerde. Bu konuda, hükümetin ve ordunun en üst düzey yetkilileriyle toplantı yaptım" ifadelerini kullandı. Ülkesindeki DEAŞ varlığını kabul eden Duterte, akrabalarından ayrılıkçı Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinin bulunduğunu ve birkaç akrabasının da terör örgütü DEAŞ'a katıldığını belirtti. "Üzgünüm ama ben devletin hizmetindeyim, akrabalarımın emrinde değilim" diyen Duterte, ülkedeki güvenlik güçlerinin DEAŞ'la mücadele konusunda ellerinden geleni yaptığını kaydetti.



Obama ve Papa'ya küfretmişti

Uyuşturucu çeteleriyle mücadele için halka "Gördüğünüz uyuşturucu satıcısını sokak ortasında öldürün" çağrısında bulunan Duterte, göreve geldiği günden beri açıklamalarıyla da krizlere neden olmuştu. Rodrigo Duterte, konuşmalarında ABD Başkanı Barack Obama'ya ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françis'e "o... çocuğu" diyerek dünyanın tepkisini çekmişti. Duterte geçtiğimiz günlerde de "Bizzat bir suçluyu helikopterden attım. Rüşvet yiyen memurlara da aynısını yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.