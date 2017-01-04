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Son dakika: New York'ta korkunç kaza: 103 yaralı

  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 00:02 Güncelleme Tarihi: 5.1.2017 00:16
Son dakika: New York'ta korkunç kaza: 103 yaralı
Son dakika: New York'ta korkunç kaza: 103 yaralı

ABD'nin New York kentindeki tren kazasında 103 kişi hafif şekilde yaralanırken şans eseri hayatını kaybeden olmadı

ABD'nin New York kentinde, Long Island-Brooklyn semtleri arasında sefer yapan yolcu treni, Brooklyn Atlantic Terminal'inde bariyerlere çarptı. Paniğe yol açan kazada 103 kişi hafif yaralandı.

Rockaway'den hareket eden LIRR (Long Island Rail Road) treni, yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı sabah saatlerinde Brooklyn Atlantic Terminali'nde platformda duramayarak bariyerlere çarptı.

Yerel saatle 0800 sıralarında meydana gelen kazada 103 yolcu değişik yerlerinden hafif yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bazı hafif yaralılara ilk yardım ekipleri terminalde müdahale etti.

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