Yakışıklı mahkûm lüks hayat yaşıyor

Hapiste çekilen fotoğraflarıyla şöhret olup cezaevinden çıktıktan sonra mankenlik yapmaya başlayan Jeremy Meeks, ABD’de tatlı hayatın keyfini sürüyor!

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Stockton kentinde 2014'te silahlı soyguna karışıp mahkûm olan Jeremy Meeks, serbest kaldıktan sonra gelen mankenlik tekliflerinden birini değerlendirerek lüks bir hayat yaşamaya başladı. Stockton'daki cezaevinde çekilen fotoğrafı bir cezaevi çalışanı tarafından sosyal paylaşım sitesi Facebook'a yüklenince birkaç saat içinde tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından beğenilen ve paylaşılan Meeks, 27 ay kaldığı cezaevi çıkışı kendisini bekleyen White Cross Management isimli mankenlik şirketiyle sözleşme imzalamıştı.

Instagram'daki "jmeeksofficial" isimli hesabındaki fotoğraflarla yeni hayatını hayranlarıyla paylaşan eski mahkûmun mankenlik kariyerinin son sürat devam ettiği görüldü. Meeks fotoğraflarda lüks bir ev ve en az 150 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen otomobilinin önünde poz veriyor. Evli ve iki çocuk babası olan 32 yaşındaki manken daha önce verdiği röportajda yeni hayatı sayesinde ayda en az 50 bin dolar kazandığını belirtmiş ve "İnsanların görünüşüm nedeniyle beni fark edecekleri aklıma gelmezdi. Kendimi çok şanslı ve minnettar hissediyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuşmuştu. Afrika asıllı ABD'li olan Meeks, koyu ten renginin yanı sıra mavi renkteki kısık gözleriyle herkesin dikkatini çekmişti.





Meeks, mavi renkli kısık gözleriyle kadınların gönlünü çalmıştı. Evinin ve otomobilinin fotoğrafını Instagram'da paylaştı.