ABD’liler kaçış tatbikatları yapıyor

Güney Kore'de yaşayan ABD vatandaşlarının yetkililer eşliğinde düzenlenen bir tatbikata katıldığı ortaya çıktı. CNN International'ın özel haberine göre söz konusu tatbikat, Güney Kore'nin başkenti Seul'da gönüllü ABD vatandaşlarıyla gerçekleştirildi. Haberde 5 aşamalı tatbikat çerçevesinde ABD vatandaşlarına olası bir Kuzey Kore saldırısı karşısında Güney Kore'den tahliyeler için neler yapmaları gerektiğinin aktarıldığı kaydedildi. Tatbikata gerekçe olarak ise Kuzey Kore'den son günlerde yine yükselen saldırı tehditleri gösterildi.