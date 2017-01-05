İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ne söyleyeceği merak edilen isimlerin başında seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump geliyordu. Ortaya çıkan yeni görüntüler, sosyal medya paylaşımı yapmadığı için sessiz kaldığı zannedilen Trump'ın kendi düzenlediği yılbaşı partisinde yaptığı konuşmada terör örgütü DEAŞ'ın Reina saldırısına değindiğini gösterdi.



KORKU GÖSTERİSİ

Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki bir kulüpte düzenlediği yılbaşı partisine katılan 800 kişiye hitap eden Trump, "Sınırlarımız güçlü olacak, böylece insanlar ülkemize geldiğinde sınırlarımızı bizim istediğimiz gibi yasal yollardan geçecek. Bir duvar inşa edeceğiz" dedi ve konuyu İstanbul'daki saldırıya getirdi. The Palm Beach Daily News tarafından yayınlanan görüntülere göre, Trump konuşmasını şöyle sürdürdü: "Duvarlardan konuşmuşken, bilmiyorum Türkiye'de olanları duyanınız var mı? Bu akşam Türkiye'de büyük bir felaket yaşandı. Çok, çok fazla insan öldü. Orada büyük bir olay yaşandı. Bu,bir korku gösterisi." Trump, seçim kampanyası boyunca yasadışı göçmenleri engellemek için ülkesinin Meksika sınırına duvar öreceğini söylemişti.