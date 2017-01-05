İslam karşıtı ırkçı tabela tepki çekti

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir bakkal dükkânına asılan "Obama ve Müslümanlar burada istenmiyor" yazısı bölgede nefreti artırdığı gerekçesiyle tepki aldı. Dükkân sahibinin yıllardır bu tür yazılar astığı yerel televizyon haberlerinde gösterildi. Siyahilere nefret söylemlerini de içeren ırkçı yazı ve afişler sosyal medyada kısa sürede yayılınca bölge halkına dükkânı boykot çağrısı yapıldı. Amerikan-İslam ilişkileri sözcüsü İbrahim Hooper konuya ilişkin "Mağaza sahibinin bölünmelerin arttığı bir dönemde ortak sevince ve milletimizin birliğine ilgisini çekmesini istiyoruz" dedi. Dükkân sahibi ise herhangi bir açıklama yapmadı.