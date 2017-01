İstanbul terörizme karşı galip gelecek!

ABD’nin tanınmış akademisyenlerinden Hamid Dabaşi yazısında “İstanbul saldırısı, hoşgörü kültürümüze yönelik bir katliamdır. Ancak İstanbul’un çoksesli yapısı, terörizme karşı galip gelecek” dedi

İstanbul Ortaköy'deki katliamın dünya çapındaki yankıları sürüyor. Son olarak Kolombiya Üniversitesi'nde dersler veren tanınmış edebiyat eleştirmeni ve Al Jazeera için yazılar kaleme alan öğretim üyesi Hamid Dabaşi, Reina'ya düzenlenen saldırının asıl hedefinin İstanbul ile sembolize edilen hoşgörü ve çokseslilik olduğunun altını çizdi. Yılbaşı akşamı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın 39 kişiyi katletmesine yönelik tepkisini dile getiren ünlü akademisyen Dabashi, "İstanbul geçmişimiz, İstanbul geleceğimiz" başlıklı bir makale yayımladı. Al Jazeera haber sitesinde yayımlandıktan sonra birçok haber sitesinin kullandığı yazıda Dabaşi, "Hayatımda kaç kere İstanbul'a gittiğimi hatırlamıyorum. Her seferinde de kendimi evimde gibi hissettim" dedi.



ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE SALDIRI

Son olarak İstanbul'u ramazan ayına denk gelen 2014'teki dünya kupası sezonunda ziyaret ettiğini kaydeden ünlü profesör, "İstanbul'un kalbi olan Taksim Meydanı'na yakın bir kafede Almanya-Brezilya yarı final maçını izlemek için oturmuştum. Etrafım Türk, Arap, Alman, Fransız, Brezilyalı, İranlı ve Rus futbolseverle çevriliydi" dedi. Yazısının devamında İstanbul'un kadınların özgürce sokaklarda gezebildikleri bir kültür merkezi olduğunun altını çizen Dabaşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok dinden ve milletten kişiye aynı sıcaklıkta kucak açan bir şehir olan İstanbul'da Türkçe duyduğunuz kadar Arapça, Fransızca, Farsça, İngilizce, Almanca ve Rusça'yı da duyarsınız. Yılbaşındaki korkunç saldırı, Orlando'dan Paris'e Berlin'den Kahire'ye kadar dünyayı saran şiddet sarmalının bir parçasıydı. Bu korkak saldırıyı DEAŞ üstlendi. Saldırının arkasında kim olursa olsun, bu saldırı hoşgörü kültürüne, Müslüman ülkelerin çoğulculuğunu yansıtan İstanbul'a yapıldı."



ZAMANLAMA VE MEKÂN

İstanbul'u ve Türkiye'yi iyi tanıyan profesör, yazısında daha önceki İstanbul ziyaretlerindeki gözlemlerine de yer verdi. Ünlü profesör İstanbul'a duyduğu hayranlığı anlatırken, İstanbul'un yüzyıllardır farklı dillere ve dinlere ev sahipliği yaptığına değinen profesör artık kronikleşmiş oryantalist bakışın aksine kentteki İslam anlayışının bağnazlıktan ve fanatizmden çok uzak olduğunu da belirtti. Saldırının zamanlamasına ve mekâna dikkat çeken Dabaşi'ye göre hedef her sene dünyanın pek çok farklı ülkesinden milyonlarca turist çeken İstanbul'un bu çok sesli ve çok renkli kültürüydü.



KÜLTÜRLERİN SIĞINAĞI

"Hindistan'dan Fas'a kadar pek çok ülkeden gençlerle Türk gençlerinin beraberce eğlenerek yeni yıla girmesi de bu kültür mozaiğinin bir göstergesiydi ve her ne kadar saldırıda hayatını kaybedenlerin bir kısmı yabancı olarak adlandırılsa da o gençler İstanbul şehir kültürünün bir parçasıydı. İstanbul yüzyıllar boyunca din dil ayrımı gözetmeden sanatçılara, bilim ve fikir adamlarına kucak açmıştı" diyen akademisyen yazısının son bölümünde tarih boyunca İslam ülkelerinin pek çok farklı dinden topluluğa kucak açtığını vurguladı. DEAŞ'ın hastalıklı bağnazlığının İslam uygarlığını yansıtamayacağını belirten Dabaşi, "Bir Müslüman bir Hıristiyan'ın ya da Yahudi'nin düşmanı değildir" dedi. Bugün verilen savaşların aslında egemen devletlerin arasında meydana geldiğini dile getiren Dabashi, İstanbul'un hoşgörüsü ve çoksesli yapısının, terörizme karşı galip geleceğini söyledi.