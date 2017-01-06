30 yıl sabretti ve kazandı

Kanada'da ilginç bir olay yaşandı. Olga Beno adındaki Kanada'lı 1989'da rüyasında gördüğü numaralarla o günden beri loto oynadı ancak büyük ikramiyeyi 28 yıl kazanabildi

Olga Beno isimli Kanadalı kadın, Mayıs 1989'da rüyasında gördüğü sayılarla o günden beri loto oynuyor. Ancak şimdiye kadar büyük ikramiyeyi hiç kazanamamıştı. 28 Aralık gecesinde Beno'nun uğurlu rakamları sonunda yüzüne güldü: 28 yıldır oynadığı lotodan 3.9 milyon dolar (yaklaşık 14 milyon TL) ikramiye kazandı. 10 yıl göğüs kanseri tedavisi gören Beno, bu dönemde evini satmak zorunda kalmıştı. Şanslı kadın şimdi eşi ve kendisi için yeni bir ev inşa edip Disneyland'ı ziyaret etmek istiyor.