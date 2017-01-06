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ABD ordusunda başörtüsü ve sakal artık serbest

  • Giriş Tarihi: 6.1.2017
ABD ordusunda başörtüsü ve sakal artık serbest
ABD ordusunda başörtüsü ve sakal artık serbest

ABD Kara Kuvvetleri'nde yapılan yeni bir düzenlemeyle, başörtüsü takmak ve sakal bırakmak artık serbest

ABD Kara Kuvvetleri'nde yapılan yeni bir düzenlemeyle, başörtüsü takmak ve sakal bırakmak artık tugay komutanlıklarının kararına tabi tutulacak. Düzenlemenin yapılmasında ABD Ordusunda görev yapan Hindistan kökenli Sihlerin taleplerinin etkili olduğu, ordudaki Müslüman ve Yahudileri de kapsayacağı belirtildi. Hindistan kökenli 4 ABD askeri, kendilerini dini vecibelerinden alıkoyduğu gerekçesiyle geçen sene Kara Kuvvetleri aleyhine dava açmıştı. Dava, geçen yıl nisan ayında askerlerin lehine sonuçlanmıştı.

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