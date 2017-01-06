BM’den dans arsızlığı

Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin Kolombiya’daki ayrılıkçı örgüt FARC üyeleri ile birlikte dans ettiği görüntülerin ortaya çıkması ülkeyi karıştırdı

Kolombiya hükümeti ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barış anlaşması çerçevesinde militanların silah bırakması için belirlenen toplanma alanlarından birinde çekilen ve Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri ile militanları dans ederken gösteren video, ülkede tepkilere neden oldu. Görüntülerde BM Kolombiya Misyonu Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması gözlemcilerinin yeni yıl kutlaması için FARC militanlarıyla yemek yediği ve dans ettiği görülüyor. Muhalefet partileri, BM gözlemcilerinin görüntülerini "rezillik" olarak nitelerken sosyal medya kullanıcıları da özellikle fotoğraflarda çocuk yaşta militanlar bulunduğunu ileri sürerek tepkilerini dile getirdi.

BM Kolombiya Misyonu, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada gözlemcilerin eylemlerinin "BM'nin tarafsızlık değerlerini yansıtmadığına" dikkati çekerek "uygunsuz" olarak nitelenen davranışlar karşısında önlem alınacağını vurguladı. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.