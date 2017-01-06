İnfaz tartışması

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın, Irak, Suriye ve Afrika ülkelerinde ‘cinayet operasyonu’ kapsamında aralarında Fransızların da bulunduğu 40 kişinin infaz emrini verdiği öne sürüldü

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, 40 kadar teröristin 'tespit edildikleri yerde öldürülmesi' emri verdiği iddia edildi. Araştırmacı gazeteci ve yazar Vincent Nouzille, bu iddiayı "Erreurs Fatales" (Ölümcül Hatalar) adlı kitabında gündeme getirdi.

Yazar Nouzille, Hollande'ın Irak, Suriye ve Afrika ülkelerinde bulunan teröristlerin isimlerini, yetkililere verdiğini anlattı. Kitapta Fransız dış istihbarat servisi DGSE'nin (Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü), bu ülkelerde "cinayet operasyonu" ismi verilen görevler yürüttüğü belirtildi. Hedeflenen isimleri "Yüksek Değerdeki Hedefler" ve "Yüksek Değerdeki Kişiler" şeklinde sınıflandırdığı aktarıldı. Nouzille, ancak terör örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin ve "Fransa düşmanı olarak nitelendirilen kişilerin" bu listeye girdiğini yazdı. Yaklaşık 40 isimden oluşan söz konusu infaz listesinde 8 de Fransız uyruklu teröristin bulunduğu öne sürüldü.



ÖLDÜRME İZNİ

Nouzille kitabında "Danışmanları ve çevresindeki askerler operasyona meyilli olan François Hollande, DSGE'ye ve bu askerlere, infaz konusunda net bir emir verdi. Operasyonu düzenleyen kişiler, öldürme konusunda Hollande'ın iznine ve onayına sahipti" dedi. Hollande'ın 'yargısız infaz' olarak değerlendirilen bu hamlesini eleştiren yazar Nouzille "Bu 'öldürme izni' bazen kendisini soğukkanlı bir intikam olarak bazen de 'önleyici saldırı' adı altında kanun dışı infaz şeklinde kendisini gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.