Kıbrıs heyecanla 9 Ocak’ı bekliyor

Kıbrıs sorununa çözüm müzakerelerinin 9 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yeniden başlaması nedeniyle, KKTC lideri Mustafa Akıncı, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Akıncı, Erdoğan'a müzakerelerde kat edilen mesafeler hakkında bilgi verdi

Kıbrıs sorununa çözüm müzakereleri 9 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yeniden başlıyor. Bu nedenle KKTC lideri Mustafa Akıncı Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Akıncı'nın Erdoğan'a Rum lider Nikos Anastasiades ile sürdürdükleri müzakerelerde kat edilen mesafeler hakkında bilgi verdiği belirtildi. Rum lider Anastasiades de Rum kesiminde tüm siyasi parti liderlerine aynı konuda bilgi verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ise Türk Meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün New York'ta bir araya gelecek ve Kıbrıs çözüm müzakerelerinde gösterecekleri olası katkıları gözden geçirecekler. Yunan tarafı, Cenevre müzakerelerinin son ayağını oluşturması beklenen "garantörlük" konusunda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ikili bir görüşme yapmasını arzu ediyor.