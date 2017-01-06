“Türkiye dostu, alçak gönüllü farklı bir insan”

ABD’nin yeni iki numarası Mike Pence’in Türk dostu iş adamı Ersal Özdemir, müstakbel Başkan Yardımcısı hakkında SABAH’a konuştu

Eski Indiana Valisi Mike Pence 20 Ocak'ta ABD Başkan Yardımcısı olarak yemin ederek görevine başlayacak. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın aksine Mike Pence hakkında Türkiye ile iyi bir ilişki kuracağını söylemesi dışında pek çok şey bilmiyoruz. Bu yüzden Indiana'nın başkenti Indianapolis'e giderek Pence'in dostlarından Türk asıllı iş adamı Ersal Özdemir'le buluştum. 21 yıl önce geldiği eyalette önce inşaat mühendisliği okuyan Özdemir daha sonra buraya yerleşerek bölgedeki en büyük şirketlerden biri olan Keystone İnşaatı kurmuş. Cumhuriyetçi Parti'ye girerek burada Pence ile dostluk kuran Özdemir, onun Vali seçilmesi sürecinde de aktif rol oynamış. Mersin asıllı Özdemir'in kurduğu futbol takımı Indy Eleven'ın destekçileri arasında Pence de var.

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- Baştan başlayalım. Mike Pence ile ne zaman tanıştınız?

14 yıl önce Indiana'yı tesmilen ABD Kongresi'nde milletvekiliyken tanıştık. Daha sonra Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi de oldu. Aynı zamanda Türk-Amerikan Dostluk Grubu'nun da bir parçasıydı. Indiana'yı temsilen orada olduğu için zaman içinde birbirimizi tanıdık. Ailesiyle, kızkardeşinin kocasıyla benim dostluğum vardı. Kardeşi Tom Pence'le de arkadaşlığım var.

-Dostluğunuz nasıl ilerledi?

2011 başlarında Indiana Valiliği için adaylığını koymak istiyordu. Biz de bu süreçte aday adayı olması için kendisine destek verdik. Seçilmesi için kurulan 5 kişilik finans kurulundaydım. Bundan sonra kampanya için çeşitli kıdemli pozisyonlarda görev yapmamı istedi. Seçildikten sonra da ilişkimiz gelişerek devam etti.

-Sizce nasıl bir insan?

Çok cana yakın biri. Oldukça insancıl ve gösterişsiz. Tevazu sahibi. Indiana ve ABD'nin ortabatı bölgesindeki insanlar genelde alçak gönüllüdür. Mesela dün görüştük ve artık seçilmiş bir ABD Başkan Yardımcısı olmasına rağmen beni kucakladı, yani seçilmesiyle değişmeyen bir adam. Kendisini bulunduğu yere getiren insanları unutmayan biri. Düşünsenize bana ve diğer arkadaşlara, "benim sizin arkadaşım olduğunu unutmayın" dedi. Gerçek biri. Milletvekili olduğunda da, Vali olduğunda da böyleydi. Muhafazakar Cumhuriyetçi ve oldukça ilkeli biri. Her politikacı onun gibi karakterini koruyamıyor. İnsanları dinliyor ve sizden tamamen farklı düşünse de düşüncelerinize büyük bir saygı gösteriyor. Konuşması oldukça kolay biri.

-Peki valiliği döneminde nasıl bir başarı gösterdi?

Şu an Indiana, ABD'de en iyi kredi derecesine sahip üç-dört eyaletten biri. Bütçede gelir giderden fazla. 2 milyar doların üzerinde kötü zamanlar için bankada tasarruf edilmiş bir tutar var. Elde ettikleri bütçe fazlasını da altyapı harcamalarına harcıyorlar. Indiana'nın şu anda diğer eyaletlerden daha uzunlukta yolları var. Pence'in döneminde pek çok otoyol inşa edildi. Bu da burada üretilen ürünlerin satışı ve taşınmasını inanılmaz kolaylaştırdı. Sendikaların iş gücü maliyetini artırmasını engelleyen reformlar yaptı. Son dört yılda daha fazla istihdam sağlandı. Havalimanını uluslararası uçuşlara entegre ederek yabancı yatırımcı çekti. Vergileri de aşağı çekerek yatırımcı için inanılmaz verimli bir ortam yarattı.

-Arkadaşınız ABD Başkan Yardımcısı oldu, ne hissettiniz?

Seçilmesinden büyük bir gurur duydum, çok mutlu oldum. Dün görüştüğümüzde de hiç değişmediğini tekrar fark ettim. 15 yıldır aynı insancıl ve mütevazı insan. Tabii ki onunla tanıştığımda bir gün bu konuma geleceğini bilmiyordum. Onur duyuyorum. Küçük bir şehirden çıkma, ailesi de değerli bir insan. Yetiştirilmesi de oldukça gösterişsiz. Fırsat çıktığında aday olarak bunu değerlendirdi. Ve kişiliği nedeniyle yeni yönetimdeki tüm atamaları yönlendirecek geçiş konseyinin de başı oldu. Bu nedenle de ayrıca gurur duyuyorum.

-Türkiye hakkında ne kadar bilgisi var?

Pek çok insandan daha fazla bilgi sahibi. Dış İlişkiler Komitesi ve Türk Dostluk Grubu üyesiydi. Meselelerin oldukça farkında. Genel olarak NATO müttefiki Türkiye'de yaşanan huzursuzluklar onu ve diğerlerini endişelendiriyor. Tabii ki Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istiyor. Türkiye bölgede lider bir ülke ve onun güçlü kalmasını istiyoruz. Daha fazla fikir teatisinin geliştirilerek devam etmesi gerektiği de ortada.

-Türkiye'nin bölgede yaşadığı sorunları anlıyor mu?

Irak Savaşı ve Mavi Marmara gibi meselelerin oldukça farkında ve şu anki yönetimin Türkiye ile ilgili ilişkilerini de az çok biliyor. Onun adına konuşamam ama Türkiye'nin Ortadoğu'daki sorunların çözmesinde ve bölgeye barış getirilmesinde İsrail'le birlikte önemli bir müttefik olacağını düşünüyor. Cumhuriyetçiler Türkiye'deki terör sorununu, PKK sorununu anlıyorlar. Suriye'de daha önceden müdahale edilseydi her şeyin farklı olacağını inanıyorlar. Bir Cumhuriyetçi olarak söyleyebilirim ki daha güçlü ve aktif bir ABD liderliği göreceğiz. Pence mesela defalarca İsrail'de bulundu. İran konusunda da farklı davranacaklar.

"PENCE'İN İSLAM SORUNU OLSAYDI BENLE ÇALIŞMAZDI"

-Türk kökenli olduğun için daha çok milliyetçiliğiyle bilinen Cumhuriyetçi Parti'de bir ayrım gördün mü?

Indiana'da Türkiye'yi çok fazla bilmiyorlar. Purdue Üniversitesi'nde Türkiye'den 200-250 öğrenci var. Türksün diye özel bir muamele yok. Ama bir şeyin parçası olmak lazım. Çalışıp uğraşırsanız, bir katkı verirseniz insanlar sizi içine alıyor. İnsanlar şahsınıza göre davranıyorlar. Türk olduğunuz için kapılar açılmıyor da, kapanmıyor da. Devamlı çalışıp, sözlerinizi tutup, insanlara faydalı olduğunuz sürece ilişki kurabilirsiniz.

-Trump-Pence ikilisinin İslam karşıtı olduğunu söyleyenler var. Buna inanıyor musun?

Pence oldukça insancıl biri. Evet ülkedeki terörle ilgili bir endişe var. Trump'ın söylediği "Müslüman yasağı" meselesi de yanlış anlaşıldı. Çünkü bir gerçek olarak teröristler genelde Müslüman ülkelerden geliyor. Bu aslında Müslümanlara yönelik değil, sadece terörün olduğu ülkelerden gelen insanların detaylı kontrollerden geçtiği bir sistemi işaret ediyordu. Pence her insana saygılı. Fakat güvenliği sağlamak için önlemler alarak sertleşebilir. İyi bir insan ve hiçbir gruba karşılığı özel bir düşmanlığı da yok. Eğer Müslümanlarla bir sorunu olsa Türk asıllı bir Amerikalı arkadaşını finans komitesinin başına koymazdı.

PENCE FUTBOLUN DA DESTEKÇİSİ

Futbol takımını kurmak nereden aklına geldi?

Ben kendim oynuyorum. Hep ilgi alanımdaydı. Bizim burada basketbol takımı vardı, çok ilgi çeken Amerikan futbol takımı vardı ama futbol takımı yoktu. Bu bir spor eyaleti. Herkes oyunları seviyor. Futbol ülkede genişliyordu. Kaynaklarım da olduğu için şehre katkı sağlayacak bir şey yaparak ülkede önemi artan bir şeyi buraya getirmek istedim. 2010'da Dünya Kupası'na katılmak için Indianapolis yarıştı. Finallere kaldık. Biz kazanamadık fakat bu takımı kurmanın şansımızı artıracağını da düşünmüştüm. 2014'te ilk oyunumuzu oynadık. Her oyunumuzda biletler yok satıyor. 9 ila 10 bin kişi gelip izliyor. 20 bin kişilik bir stadyum inşa etmeyi düşünüyoruz.

Pence futbol takımına da destek verdi mi?

Indy Eleven'ı kurduğumuza dair bir basın toplantısı düzenleyecektik ve bana orada olacağını söyledi. Valilik seçimleri yeni olmuştu. Buna rağmen kabine toplantısını kısa keserek geldi ve basın toplantısına katıldı. Artık seçilmişti, kamuoyuna şirin gözükmek için gelmesine gerek yoktu ama yine de geldi. Çünkü bir arkadaşına destek olmak istiyordu. Bu çok anlamlıydı. Mesela yine 2014'te Chelsea ve Milan'ı buraya getirdim. Akşam 7:30'da olmasına rağmen ve çok fazla işi olmasına rağmen geldi ve yarım saat insanlarla vakit geçildi. O gün 40 bin kişi vardı. Çok büyük bir futbol hayranı da değil. Onun nesli futbolu çok anlamıyor. Ama takımı oldukça destekledi, oyunları izledi.