Türkiye düşmanı Kai Diekmann'a taciz suçlaması

Geçtiğimiz hafta Axel Springer'deki tüm görevlerinden ayrılacağı bildirilen Kai Diekmann hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, Potsdam Savcılığı, Kai Diekmann hakkında bir suç duyurusu yapıldığını doğruladı.

İddialara göre Springer Yayınevi'nin bir çalışanı, Kai Diekmann'ı kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçluyor.

Kadın, ünlü gazetecinin kendisini geçtiğimiz yaz Potsdam'da yapılan bir etkinlikte taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Diekmann'ın iddiaları reddettiği belirtiliyor.

Diekmann'ın avukatı da "İddialar yersiz, adalete güveniyoruz" dedi.

Axel Springer Yayınevi de, "İddiaları biliyoruz. Biz araştırdık, suç unsuru içeren herhangi bir davranış tespit edemedik" açıklamasını yaptı ve Diekmann'ın yayınevinden ayrılma kararının bu konuyla ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

ERTUĞRUL'UN EN YAKIN ARKADAŞI

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün en yakın arkadaşı olan Kai Diekmann, 12 yıldır Bild gazetesinin yayın yönetmenliğini yapıyor.

Kai, Almanya'daki Türklerin en çok okuduğu gazete olan Bild'den, Türklere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin iftiralar yöneltiyor. Tam bir Türkiye ve Erdoğan düşmanı olarak biliniyor.

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