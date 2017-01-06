Zombi saldırısı olursa 273 insan kurtulacak

İngiliz araştırmacılar olası bir zombi saldırısında dünyada 100 gün içinde sadece 273 insanın kalabileceği tahmininde bulundu.

Öldükten sonra dirilip, yaşayan insanları yiyen "zombi" fırtınası sinema ve TV'de tüm hızıyla sürüyor. Peki gerçek bir zombi salgını olsa, insanlığın akıbeti ne olurdu? İngiliz bilim insanları, bir zombi salgınının vebadan daha hızlı yayılacağını söyledi. Araştırmacılar, böyle bir salgın olursa dünyada 100 gün içinde sadece 273 insanın sağ kalacağı tahmininde bulundu. Hastalık kapan her yeni zombinin gün içinde bir kişiyi daha ısırması ve hastalığı bulaştırma ihtimalinin yüzde 90 olması varsayımı üzerinden yola çıkan Leicester Üniversitesi'ndeki akademisyenler, insan ırkının yaklaşık 100 gün içinde yok olma noktasına geleceğini söyledi.