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20 milyon dolar yatağından çıktı

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 7.1.2017
20 milyon dolar yatağından çıktı
20 milyon dolar yatağından çıktı

Uluslararası dolandırıcılık komplosuyla ve kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Cleber Rene Rizerio Rocha isimli Brezilyalı adamın ilişkilerini araştıran savcılar, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir apartman dairesinde incelemelerde bulundu. Yapılan aramada, dairedeki yatağın içine gizlenmiş vaziyette 20 milyon dolar bulundu. Paranın, TelexFree ismiyle 2012 ile 2014 arasında telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren ama aslında 5 milyar dolarlık bir saadet zinciri olduğu ortaya çıkan şirketin mağdurlarından toplandığı ve aklanmaya çalışılan paraların bir kısmı olduğu sanılıyor.

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