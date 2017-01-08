ABD’den NATO’ya en büyük sevkıyat

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından bu yana ABD'nin Avrupa'daki NATO üslerine en büyük askeri sevkıyatı Almanya'nın kuzeyinde gerçekleşiyor. Bremerhave Limanı'na önceki gün 87 tank ve 144 askeri araçtan oluşan ilk sevkıyat gönderildi. NATO'nun doğu sınırına askeri ekipman ve 3 bin 500 askeri gücün konuşlandırılacağı açıklandı. Sevkıyat Avrupa'nın doğusundaki Rus tehdidine yönelik endişeleri gidermeyi amaçlıyor. Ancak sevkıyatın ABD ile Moskova ile gerginliğe neden olabileceğinden endişe duyuluyor. Önümüzdeki iki hafta boyunca askeri sevkıyatın gerçekleşeceği Almanya'nın Brandenburg eyaletinin yönetiminin sol kanadı, Rusya'yla iletişimin geliştirilmesi konusunda çağrı yapıyor. Askeri sevıiyat ABD'nin yeni hamlesi olan "Atlantik Çözüm Operasyonu" kapsamında gerçekleşiyor. Operasyonda dokuz ayda bir dönüşümlü olarak Avrupa'da bir Amerikan zırhlı muhabere birliğinin konuşlandırılması planlanıyor.