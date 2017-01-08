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: O isim Türkiye'ye geliyor

İHA
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 22:26 Güncelleme Tarihi: 8.1.2017 22:39
Son dakika: O isim Türkiye'ye geliyor
Son dakika: O isim Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze’nin 9. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 9. Büyükelçiler Konferansı'na konuşmacı olarak katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 9, 10 Ocak 2017 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Açıklamada, Janelidze'nin, ziyareti kapsamında Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği ikili görüşmenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından kabul edileceği öngörüldü. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel işbirliği ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

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