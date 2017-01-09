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2016'da 41 i öldü! 15'i intihar

AA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 09:32 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 09:36
2016'da 41 İsrail askeri öldü! 15'i intihar
2016'da 41 İsrail askeri öldü! 15'i intihar

'de, 2016 yılı içerisinde 15'i intihar vakası sonucu 41 in çeşitli nedenlerle hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet Radyosu'nun ordunun istatistiklerine dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunda "intihar", ölüm nedenlerinin başında geliyor.

Orduda 2016 yılı içerisinde hayatını kaybeden 41 askerden 15'inin intihar sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, 2014 ve 2015 yıllarında da aynı sayıda askerin intihar ettiğine dikkat çekildi.

Diğer lerin bir kısmının tatbikatlar sırasında, bazılarının da trafik kazalarında hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

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