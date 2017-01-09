Amerikan Gazetesi 'YPG yalanını' böyle deşifre etti

Amerikan Washington Post gazetesinin Beyrut Büro Şefi Liz Sly, ABD'nin terör örgütü hem YPG/PYD'ye sağladığı askeri yardımı hem de bu örgütlerin aslında 'PKK' olduğunu belgeledi. "YPG'ye yardım etmedik. NOKTA" diyen ABD'nin sözcülerinin ne diyeceği merak konusu

Amerikan Washington Post gazetesinin Beyrut Büro Şefi Liz Sly, ABD'nin terör örgütü YPG/PYD'ye sağladığı askeri yardımın, terör örgütünün Kürtlerden ziyade Arapların ağırlıkta olduğu geniş bir bölgeye yayılmasına zemin hazırladığını ve bunun hem Türkiye'yi hem de Suriye içindeki yerel unsurları rahatsız ettiğini belirtti.

ABD'nin önemli gazetelerinden Washington Post'un Ortadoğu'daki kıdemli isimlerinden Sly, gazetedeki makalesinde, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ve onun askeri kolu YPG'ye Barack Obama yönetimi tarafından yapılan askeri yardımları değerlendirdi. "ABD'nin askeri yardımı, Suriye'deki solcu Kürt milislerin büyük emellerini besliyor" başlıklı makalede Sly, son 2 yılda Amerikan ordusundan "DEAŞ'la mücadele kapsamında" askeri destek ve eğitim alan YPG'nin, Arapların ağırlıkta olduğu birçok bölgeye yayıldığını vurguladı ve "ABD yardımının PYD'nin bölgesel emellerine hizmet ettiğine" işaret etti.

PYD YARDIM İLE BÜYÜYOR ÇATIŞMA KÖRÜKLENİYOR

"Kürt savaşçıların, geleneksel olarak Kürtlerin olduğu yerlerden ziyade Arapların yoğunlukta olduğu bölgeleri ele geçirmesi, sadece uzun sürecek bir etnik düşmanlığı değil, aynı zamanda daha geniş bir çatışmayı körüklüyor." ifadelerini kullanan Sly, bu yayılmacı politikanın, NATO müttefiki Türkiye kadar bölgedeki yerel unsurları da ciddi şekilde rahatsız ettiğini yazdı.

"SİLAH VERMİYORUZ AÇIKLAMALARI GEÇERSİZ"

"Ancak Amerikalı yetkililerin de kabul ettiği gibi Kürtler, SDG koalisyonunun 4'te 3'ünü oluşturuyor ve bu da onları, Amerikan askeri desteğinden en fazla faydalanan kesim yapıyor." diyen Sly, ABD'nin "YPG'ye silah vermiyoruz" söyleminin geçersizliğini bir kez daha dile getirmiş oldu.

"PYD-YPG ASLINDA PKK, HER YER ÖCALAN..."

ABD özel kuvvetleri ve danışmanları gözetiminde "DEAŞ'la mücadele" kapsamında verilen eğitimlerde YPG unsurlarının ideolojik eğitimler verdiğini de kaydeden Sly, PYD'de çok güçlü bir Abdullah Öcalan hakimiyeti olduğunu ve "onun görüşlerinin mutlak bir ideoloji olarak sınıflarda okutulduğuna" işaret etti.

Sly, Washington yönetiminin DEAŞ gibi aşırılıkçı bir terör örgütüyle mücadele edebilmek için ABD'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın elebaşı Öcalan'ı "lideri" olarak gören bir başka yapılanmaya askeri destek vermesinin "çelişkili" bir durum meydana getirdiğini vurguladı.